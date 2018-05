VIDEO impactante: momentos posteriores al trágico derrumbe del cine en Tucumán

Las imágenes son duras e impactantes. El histórico cine Parravicini, era una verdadera postal de la ciudad de San Miguel de Tucumán, y ahora sólo quedó reducido a escombros tras su derrumbe. Hay heridos y al menos tres personas murieron.



Cerca de las 20.30 hs. de este miércoles, se escuchó un estruendo similar a una explosión. Poco después llegaron los bomberos y la policía. Sobre la calle 24 de Septiembre al 500, el edificio había prácticamente desaparecido. Una nube de polvo tapó la cuadra y cientos de ladrillos estaban esparcidos por el suelo.

Las imágenes inmediatamente posteriores a la tragedia quedaron registradas en video.