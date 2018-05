Georgina Barbarossa: "Fui acosada por un actor estando embarazada"

Georgina Barbarossa pasó por todas las situaciones en su vida. Los buenos momentos y de los otros, como todos, pero sólo que ella es famosa y mediática y, así las cosas, cada cosa que haga o diga, capta la atención.

En este caso, fue durante una entrevista con La Nación, en donde habló de todo, pero fundamentalmente sobre un oscuro y dramático episodio que le tocó vivir con un compañero de trabajo que la acosó cuando estaba embarazada.

"A esta altura del partido no le temo a nada, no tengo por qué mentir", algo que le dio pie para sacar a la luz ese hecho que la dejó marcada para siempre: el acoso del que ha sido víctima años atrás.

¿Fuiste víctima de este tipo de situaciones?, le preguntaron.

"Sí, pero esa persona ya murió, así que dejémoslo ahí. Que Dios lo tenga en la gloria y que no lo largue", respondió Barbarossa.

"Me ayudó mucho Carmen Vallejo, la mamá de Selva Alemán. Fui llorando a contarle a ella y me dijo que cada vez que me tocara hacer una escena con esa persona, la llame, que ella estaría allí presente. Yo no quería que Vasco se enterase porque necesitaba trabajar y sabía que mi marido, de saberlo, le iba a romper el alma. Luego tuve que trabajar de nuevo con esa persona estando embarazada", agregó.

¿Continuó el acoso?, preguntaron en La Nación. "Sí, me siguió acosando estando embarazada, un asco. Por eso dije que Dios no lo largue", confesó la actríz en sorprendente y dolorosa revelación.