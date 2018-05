Mecheras VIP en acción: así le robaron a Floppy Tesouro

Floppy Tesouro fue una nueva víctima de la inseguridad. La modelo estaba en un bar de la zona de Puerto Madero cuando fue sorprendida por mecheras que se llevaron su cartera.

Tesouro expresó su indignación en las redes sociales para contar sobre el hecho y escrachar a las responsables.

Your browser does not support the video element.

El robo quedó captado en video por una cámara de seguridad del local. Un grupo de mujeres le robó la cartera que estaba colgada sobre el respaldo de la silla, con todas sus pertenencias y documentación.

"No se puede seguir viviendo asi, me acaban de robar en pleno Puerto Madero la cartera con todas mis pertenencias y documentaciones... aca con prefectura revisando las camaras de seguridad, ellas son las ladronas...", posteó Tesouro en las redes sociales.

Según relató la propia víctima, fue revisada por Prefectura en el lugar.

Floppy Tesouro luego colgó el video del robo en su propia cuenta de Twitter.