Video viral: "bebé diabólico" te sigue con su mirada desde tumba en el cementerio

La escena parece salida de una película de terror, pero es real. El video fue captado en un cementerio de Brasil y lo que muestra es tan siniestro como inexplicable.

El muñeco de un "bebé diabólico" apoyado sobre una tumba no deja de seguir a la cámara con sus ojos. ¿Un muñeco con "vida propia"? ¿Un extraño fenómeno paranormal? o ¿una pesadilla que nos agobia desde el mundo de los muertos?

Lo que sea, es de temer.

Si tenés miedo de caer en el "embrujo", no veas el video. Si te animás, no nos hacemos responsable por las pesadillas que puedas llegar a tener.

La figura del "bebé diabólico" te sigue la mirada y, como no puede ser de otra manera, causa la más profunda e incómoda sensación del absoluto terror.

Cuidado, que no te ojee.