Pichetto: "No pienso en una candidatura pero si el peronismo me lo pide, no me va a temblar el pulso"

Miguel Ángel Pichetto (67) ocupa en la actualidad un lugar central en la política argentina y en el marco de una entrevista con la revista Noticias habló de todo.



El senador rionegrino, considerado el CEO de los gobernadores, se refirió a una posible candidatura para el 2019 y aseveró: "No estoy pensando en eso, pero si el peronismo me lo pide, no me va a temblar el pulso".

En el marco del diálogo, hizo referencia a la premisa que mantiene sobre la renovación y remarcó: "Las ideas nuevas y la renovación no tienen una relación directa con la juventud. Ser joven no significa tener ideas novedosas y contemporáneas".



Más adelante, destacó el papel del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey y aclaró que "es una figura estelar (Urtubey) del proceso de renovación".

Pichetto, líder y jefe del PJ tiene la función de elegir al candidato que pueda competir fuertemente como oposición al actual Gobierno.

Siempre se ha manifestado en una posición bien lejana a Cristina Kirchner y a todo el entorno de la ex presidenta que, al igual que ella, pasan por estos días con indagatorias ante la Justicia bajo acusaciones de corrupción.

"Le han entregado a Macri un gobierno complejo", dijo recientemente Pichetto, cuestionando claramente al gobierno kirchnerista.

Y también apuntó contra el actual gobierno de Macri: "En estos dos años, esos problemas se agravaron por ineficacia".