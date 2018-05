Instagram: Cande Tinelli incendió la red social con su foto más hot

Candelaria Tinelli utilizó las redes sociales para mostrar su lado más sensual.

La empresaria se fotografió usando una lencería muy hot con transparencias que permite ver sus sexies tatuajes y su espléndida figura.

La publicación que estuvo acompañada con un sugestivo mensaje en ingles "You cant lie to me, im an intuitive bitch" (No puedes mentirme, soy una perra intuitiva) superó los 95 mil "Me Gusta" en Instagram.