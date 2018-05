3 gitanos detenidos tras persecución, choque y vuelco en autopista

En plena madrugada del feriado, se dio una persecución que se desencadenó cuando una camioneta BMW X6 con tres gitanos de entre 30 y 35 años a bordo, intentó burlar un control policial ubicado en Presidente Perón y chassaing.

Los sujetos tomaron la autopista Acceso Oeste y escaparon a toda velocidad mientras era perseguidos. A los pocos kilómetros, a la altura del Hospital Posadas, la BMW choca contra otra camioneta, una Fiat Fiorino.

La policía logró tenerlos 3 cuadras después, luego de que intentaran escaparse.

Al momento la autopista se encuentra cortada, policía científica está trabajando en el lugar y los detenidos están siendo investigados.