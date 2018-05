Insólito: Ronaldinho tuvo que negar públicamente que se casará con dos mujeres

El diario brasileño sensacionalista O Dia dio la noticia de que el ex futbolista Ronaldinho Gaúcho iba a contraer en agosto matrimonio con dos mujeres, sus dos supuestas parejas, enla ciduad deRío de Janeiro.

Ronaldinho negó que fuera a casarse, ni siquiera con una de las dos novias que tiene. "¿Qué es peor, que Argentina sea campeón del mundo o casarse con una sola mujer?", fue la pregunta que le hizo el periodista a Ronaldinho, quien aprovechó la ocasión para desmentir la información del columnista barsileño.

"Yo no tengo voluntad de casarme todavía", señaló Ronaldinho, que ante la insistencia de la periodista que le preguntó "¿Pero si se decía que se casaría con dos mujeres?", él respondió de forma tajante que "no, es mentira. Es mentira, no sé de dónde surgió eso.

Aunque el exfutbolista nunca confirmó públicamente su relación con estas dos mujeres oriundas de Belo Horizonte, donde el astro del balón acabó su carrera profesional, ha asistido con ambas a muchos de sus eventos públicos y se conjetura que comparte vida con ellas.

La hermana de Ronaldinho, Deise, aseguró estar en contra de la poligamia que practica su hermano, por lo que, según afirmó O Dia, no asistirá a la ceremonia en la que el cantante brasileño Jorge Vercilo sería el responsable de la música.