Acto de la oposición en el Obelisco en rechazo a las negociaciones con el FMI

Cientos de personas se concentraban esta tarde en la Plaza de la República, frente al Obelisco, para manifestar su rechazo a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en coincidencia con un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.



La manifestación fue convocada por organizaciones gremiales y sociales, actores y referentes de los derechos humanos, que montaron un escenario desde donde sus referentes leerán un documento consensuado, en que también repudiarán los aumentos en las tarifas de servicios públicos y el techo en las paritarias.



Además de sindicatos opositores de la CGT y CTA a la protesta se sumaron la denominada Corriente Federal: entre ellos están el referente de SUTEBA, Roberto Baradel; Sonia Alesso, de CTERA; Daniel Catalano, de ATE Capital; Walter Correa, de los Curtidores; Vanesa Siley de Judiciales, y Omar Plaini, jefe del gremio de canillitas.

En el acto también estarán el periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quienes al igual que la detenida dirigente social Milagro Sala dieron su apoyo a la movilización.



A través de una serie de videos que se viralizaron por las redes sociales, actores como Pablo Echarri, Rodrigo de la Serna, Paola Barrientos, Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese, Gerardo Romano y Darío Grandinetti anticiparon que también irán este viernes al Obelisco.



Además, serán parte de la convocatoria los movimientos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), quienes instalarán ollas populares sobre la avenida 9 de Julio.