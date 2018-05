Multitudinaria marcha contra el FMI frente al Obelisco

(Foto: NA)

Miles de personas se concentraron este viernes en la Plaza de la República, frente al Obelisco, para manifestar su rechazo a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en coincidencia con un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

(Foto: NA)



La manifestación fue convocada por organizaciones gremiales y sociales, actores y referentes de los derechos humanos, que montaron un escenario desde donde sus referentes leyeron un documento consensuado, en el que también repudiaron los aumentos en las tarifas de servicios públicos y el techo en las paritarias.





Además de sindicatos opositores de la CGT y CTA a la protesta se sumaron la denominada Corriente Federal: entre ellos están el referente de SUTEBA, Roberto Baradel; Sonia Alesso, de CTERA; Daniel Catalano, de ATE Capital; Walter Correa, de los Curtidores; Vanesa Siley de Judiciales, y Omar Plaini, jefe del gremio de canillitas.