Peña sobre la dura homilía de Poli: ""Son palabras sabias"

Tras el tedeum en la catedral metropolitana, el jefe de Gabinete, Marcos Peña consideró “muy sabias” las palabras del cardenal Mario Poli.

El jefe de Gabinete señaló: “Es un debate con mucho en juego en término de perspectivas, conciencia, lo mas importante es que se esté dando con este clima de respeto y de diálogo que permita buscar los puntos en común a pesar de las diferencias para que esto sea un paso adelante”.

Sobre el vallado en la Plaza de Mayo, se diferenció del kirchnerismo: “No creemos en la necesidad de crear escenificaciones. En algunos tiempos algunos consideraron que convocar y movilizar era la forma de celebrar la patria, nosotros pensamos que se puede celebrar unidos cada uno en su lugar”.

Sobre la en el obelisco, en protesta de la vuelta al FMI, aseguró: “Manifestarse en paz, como lo vienen haciendo, es parte de la celebración de la democracia”.

Al respecto de la crisis económica: “Lo importante es seguir trabajando, diciendo la verdad y llegar al equilibrio fiscal lo más rápido posible para que podamos depender menos del endeudamiento”, e insistió: “Hace mas de siete trimestres que la Argentina está creciendo, vamos a generar más trabajo como estamos generando. Tenemos muchos desafíos y muchas trabas pero no nos tiene que frenar, seguimos trabajando”.