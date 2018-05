Mundial 2018: Franco Armani y Cristian Pavón hablaron en conferencia de prensa

El arquero de River Franco Armani aseguró este viernes que se tomó "con mucho dolor" la lesión sufrida por Sergio Romero que lo dejó afuera del Mundial de Rusia mientras que señaló que "es un honor" compartir plantel con Lionel Messi.



"La lesión de Romero la tomamos con mucho dolor", manifestó Armani en una conferencia de prensa que brindó esta tarde junto al futbolista de Boca Cristian Pavón.



Además el guardavallas del elenco de Núñez expresó: "Es un honor compartir con Leo cada entrenamiento, es un crack. Creo que me hizo todos los goles porque a la hora de definir es un crack. Tiene un don y hay que disfrutarlo".



Por su parte el delantero de Boca, Cristian Pavón, señaló este viernes que le genera "tranquilidad" que los jugadores "más experimentados" de la Selección argentina le "saquen presión" a los que tienen su primer Mundial.



"Nos da tranquilidad que los más experimentados nos saquen presión", aseguró Pavón, tras lo cual indicó: "Tengo muchas ganas de seguir aprendiendo y voy a trabajar para que eso suceda".



En una conferencia de prensa que brindó junto con el arquero de River Franco Armani, Pavón comentó además. "En Boca a veces me toca marcar y bajar a ayudar a mis compañeros. En la Selección también lo haré".



Además dijo: "Me pone contento que me comparen con (Claudio) Caniggia porque era un jugador muy bueno y me da mucha confianza y ganas de seguir aprendiendo".