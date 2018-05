Los festejos del 25 de Mayo en la feria de Mataderos

La Patria Argentina cumple 208 años y Canal 26 estuvo presente en la feria de Mataderos para celebrarlos. Con la tradicional preparación del locro y otras costumbres típicas, se celebra año tras años un nuevo aniversario de la Revolucón de Mayo.

En La Feria de Mataderos bandas como La Yunta, Pura Vida y Los Hermanos Krenz serán algunos de los que animarán el Gran Pericón que se desarrollará desde las 11 sobre avenida Lisandro de la Torre y de los Corrales, donde también contará con puestos de artesanías tradicionales y comidas típicas.

Además, todos los que se acerquen a la feria podrán participar de diversas actividades recreativas como charlas, exposiciones, talleres gratuitos para adultos de tango, folclore, telar, guitarra, quichua, sikus y bombo, entre diversas propuestas para disfrutar en familia y al aire libre.