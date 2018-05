Marcha contra el FMI:"Enfrentamos al Gobierno en las calles y en las urnas"

(Foto: NA)

Organizaciones gremiales, sociales, políticas, de derechos humanos y un conjunto de actores ratificaron esta tarde en el Obelisco su rechazo a un acuerdo con el FMI y señalaron que enfrentarán "al Gobierno en las calles y también en las urnas".



"No al FMI, la patria está en peligro", expresó el documento multisectorial leído por un grupo de actores en el marco de un acto que fue convocado bajo esa consigna, en el que se cuestionó la política económica del Gobierno.

Your browser does not support the video element.



En el documento, las organizaciones indicaron: "Enfrentamos al Gobierno en las calles y también lo haremos en las urnas. Nos disponemos a formar la unidad necesaria para construir definitivamente la Patria que soñamos".



También expresaron la "necesidad de defender la producción y el desarrollo" y afirmaron que "el colonialismo neoliberal solo puede ofrecer un futuro miserable".

Your browser does not support the video element.