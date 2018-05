Cronología del caso Weinstein en cinco fechas clave

El caso Harvey Weinstein comienza el 5 de octubre de 2017 con la publicación por el New York Times de una primera serie de testimonios de actrices que afirman haber sido acosadas por el productor de Hollywood.



Más de un centenar de actrices, entre ellas Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow y Rose McGowan, y de excolaboradoras lo han acusado desde entonces de acoso, abuso sexual y violación. Los hechos, que a menudo se remontan a 10 o 20 años, en su mayor parte han prescrito y son difíciles de probar.



Desde noviembre, se han presentado numerosas demandas civiles contra Weinstein y su productora The Weinstein Company, a la que se señala como facilitadora de su comportamiento sexual depredador.



Las inculpaciones del viernes por los delitos de violación y agresión sexual, por hechos ocurridos en 2013 y 2004, son las primeras contra el otrora todopoderoso productor.



2017:



- 5 de octubre: estalla el caso.

The New York Times publica una investigación con numerosos testimonios de acoso sexual supuestamente cometidos por Harvey Weinstein durante casi tres décadas.

El diario también revela que el magnate del cine ha alcanzado acuerdos extrajudiciales que prevén una indemnización con al menos ocho mujeres para silenciar sus acusaciones.



El productor responde a estas revelaciones "disculpándose sinceramente" y anuncia que se retira de su empresa. Su abogado dice que Weinstein "niega muchas de estas acusaciones".



La junta directiva de la compañía que posee con su hermano Bob Weinstein lo despide tres días después.





- 10 de octubre: primeras acusaciones de violación.

La actriz italiana Asia Argento asegura a la revista The New Yorker que el poderoso productor la violó en 1997, y otras dos mujeres lo acusan de agresión sexual.

Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Rosanna Arquette y la francesa Emma de Caunes afirman, por su parte, que han sido acosadas sexualmente por él.

"Todas las acusaciones de relaciones sexuales no consentidas son refutadas por el Sr. Weinstein", responde Sallie Hofmeister, su portavoz.





- 14 de octubre: expulsado de la Academia de los Óscar.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que otorga los Óscar, se reúne de urgencia y decide expulsar a Harvey Weinstein, cuyas cintas producidas a lo largo de los años han acumulado 75 de estas prestigiosas estatuillas. Es la segunda vez, en 90 años de existencia, que este órgano vota una sanción así.

A lo largo de los días, los testimonios de acoso o agresión sexual se multiplican en las redes sociales o frente a las cámaras de televisión, contra el productor pero también contra otras celebridades de Hollywood, la televisión o la moda, en particular bajo los hashtags #MeToo y algunos equivalentes en otros países.





- 3 de noviembre: "dossier real" en Nueva York.

Investigaciones penales contra Weinstein son mencionadas por las policías en Londres, Nueva York y Los Ángeles desde el 12 de octubre.

El 20, la policía de Los Ángeles confirma la investigación de la presunta violación de una actriz en un hotel de esa ciudad que data de febrero de 2013, lo suficientemente reciente como para arriesgarse a prescribir.

El 3 de noviembre, cuando las presuntas víctimas alcanzan el centenar, la policía de Nueva York anuncia que tiene en sus manos un "dossier real" gracias a la actriz Paz de la Huerta, que afirma haber sido violada dos veces en 2010 por el productor.

Unos días más tarde, New Yorker revela que Harvey Weinstein pagó a gente, incluidos antiguos espías del servicio de inteligencia israelí (Mosad), para silenciar o comprometer a sus acusadores. Weinstein contrata a uno de los mejores abogados de Nueva York, Benjamin Brafman.



2018:



- 25 de mayo: inculpación por violación y agresión sexual.

Tras una breve comparecencia en un tribunal de Nueva York, Weinstein fue acusado el viernes de dos hechos presuntamente ocurridos en la Gran Manzana: la violación en 2013 de una mujer cuya identidad no fue revelada y una felación forzada en 2004 que correspondería a la acusación pública de Lucia Evans, quien en ese entonces era una aspirante a actriz. La próxima audiencia está programada para el 30 de julio.