Facebook: un chico compara la resistencia entre un casco original y uno barato

El video fue compartido por más de 21 mil personas en Facebook, donde un chico con un gigantesco bloque de concreto, lo deja caer sobre dos cascos para comparar su resistencia.

Al hacerlo, el bloque de concreto rebota en el casco rimer casco, que sería el original y este no sufre ningún daño; sin embargo, no se puede decir lo mismo del otro caso que fue puesto a prueba.

El segundo casco acaba prácticamente destruido, ante las risas de las personas que hacían este experimento.

Las imágenes publicadas en Facebook han desatado todo tipo de comentarios, la mayoría resalta la importancia de un buen casco para que, en caso de un accidente, un motociclista no pierda la vida.

Aquí el video: