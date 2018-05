El hombre que le tomó la declaración a Robledo Puch

Robledo Puch, es el preso más antiguo del país. Condenado a reclusión perpetua más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado por 11 asesinatos, 17 robos y dos violaciones.

El abogado, Isardo Moure, fue quién le tomó la declaración a Puch, luego de su detención en 1972.

Moure, tenía 22 años y recordó, en el programa Mañanas Informadas, como fue el día en que el "Ángel de la Muerte" le confesó al menos 4 de los 11 asesinatos.

"Cuando comenzó a relatar los homicidios y la cantidad de homicidios pensaba que era una fantasía", aseguró el Abogado.

Moure, relató como Puch describía con detalles los asesinatos que ejecutó a sangre fría.

Acontinuación no te pierdas el video con la entrevista completa.