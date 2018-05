Mundial 2018: trenes y subtes, los míticos y más rápidos transportes para viajar en Rusia

Rusia es el país más grande del mundo con 17.075.200 km2, ocupando dos continentes como son Europa y Asia, y tiene en su línea de ferrocarril el transporte por excelencia para entrelazar sus ciudades y conectar a sus habitantes.

Para el Mundial de 2018 esa red férrea será vital, no solo para los periodistas, sino también para los hinchas, dado que las distancias entre las 11 ciudades sedes en algunos casos es muy grande.

Incluso el trayecto en tren o transporte público desde Moscú al búnker de Argentina, el Bronnitsy Center que está a 55km al sudeste, puede tardar un promedio de entre dos y tres horas.

Argentina en la primera fase jugará partidos en Moscú, Nihzny Novgorod y San Petersburgo y el tren será vital para que los hinchas puedan trasladarse de un lado a otro con tiempo y comodidad.

Los ferrocarriles rusos tienen en el mítico Tren Transiberiano a su joya más preciada, el cual es uno de los más solicitados por turistas de todo el mundo.

No obstante, esa terminología no es exacta, ya que la distancia entre San Petersburgo y Kamchatka, el punto situado más al noreste de Siberia, es de 14.484 kilómetros y el Transiberiano sólo la cubre en dos terceras partes.

"Sin embargo, esta ruta se ha convertido en una de las experiencias viajeras más célebres del mundo. Cada año transporta a millones de pasajeros y hasta 100 millones de toneladas de mercancías. La ruta atraviesa siete husos horarios, 87 ciudades y pueblos y dieciséis grandes ríos como el Volga, el Yeniséi o el Amur", indica la página oficial "trentransiberiano.net".

El subte y los trenes entre ciudades mundialistas

Si bien el gobierno ruso dispuso de trenes y vagones gratis para los hinchas que tomen parte del Mundial y así puedan dirigirse a diferentes ciudades sedes, la red de subtes de Moscú es una de las más espectaculares del mundo.

Moscú, la capital rusa, con más de 146 millones de habitantes, tiene una red de Metro (subte) impresionante con 14 líneas, que se interconectan y llevan a los pasajeros a cualquier parte de la ciudad y sus alrededores.

Si bien la mayoría de las líneas de subte transcurren bajo tierra, también hay algunas estaciones en la superficie e incluso elevadas. De acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal del 7 de junio de 2013 № 108-FZ: "Sobre los preparativos para la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2018 en la Federación de Rusia, de la Copa Confederaciones de la FIFA 2017 y sobre cambios en diferentes actos legislativos de la Federación de Rusia".

Los hinchas, para poder aprovechar los viajes gratuitos deben gestionar un Pasaporte de Aficionado (FAN ID), que se los dan para aquellos que tienen al menos una entrada para ver un partido.

Según la página oficial "welcome2018.com/es/free-transport/" señala que "el derecho de viaje gratuito será ofrecido según el principio de First Come First Served". Además, "los aficionados sin boletos de entrada al partido no podrán usar el servicio de viaje gratuito en los trenes especiales".

"El abordo a los trenes adicionales gratuitos será permitido solo a los aficionados con boleto de entrada al partido y Pasaporte de aficionado. El trámite de viaje gratuito terminará un día antes de la hora de salida del tren adicional", se explica.