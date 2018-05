Champions League: así llegan el Real Madrid y el Liverpool a la final soñada

(Foto: Reuters)

Real Madrid y Liverpool se miden en una final de Liga de campeones en la que el equipo español es favorito, con sus tres finales ganadas en las últimas cuatro ediciones.



En caso de victoria, el Real Madrid lograría su decimotercer título, el tercero consecutivo, algo solo logrado por el propio club blanco en los cincuenta, y el Ajax de Ámsterdam y el Bayern Múnich en los setenta.



Al mismo tiempo, su técnico Zinedine Zidane ganaría su tercer título, algo solo conseguido en el pasado por Bob Paisley, en el Liverpool, y Carlo Ancelotti (dos triunfos con Milan y uno con Real Madrid).



Y Cristiano Ronaldo, máximo goleador de la competición con quince tantos, lograría su quinta Champions (lleva tres con el Real Madrid y una con Mánchester United), igualando a Alfredo Di Stefano y Paolo Maldini, y quedando a una del récord de seis de Paco Gento.

"Hay que respetar al Liverpool. Escucho decir que será un partido fácil para el Real Madrid, pero yo no lo creo. Si el Liverpool está en la final es porque se merece estar en ella", afirma Cristiano Ronaldo.

"Este equipo de Liverpool me sorprende y me recuerda al Real Madrid de hace cuatro años, cuando ganamos la Champions. Los tres delanteros de ellos son muy rápidos, juegan bien, marcan muchos goles. Ello demuestra que el Liverpool tiene talento, aunque pienso que el Real Madrid es mejor", añade el astro portugués.

Un Liverpool renacido

Los Reds, con un pasado europeo glorioso, como muestran sus cinco títulos, siendo el tercer club con mejor palmarés en Europa, buscan la hazaña, apoyados en su buen trío de ataque, liderado por el egipcio Mohamed Salah, que lleva 44 tantos esta temporada, 32 en Premier League, solo superado en la lucha por la Bota de Oro por Leo Messi (34).



"El Real Madrid es el equipo que ha ganado más títulos de Champions. La han ganado tres veces en las últimas cuatro ediciones, por lo que tiene mucha experiencia. Pero es solo un partido, no dos, por lo que simplemente debemos estar concentrados y no pensar en el pasado. En el campo seremos once contra once", resume Salah.



Junto a él, no desmerecen el brasileño Roberto Firmino, que lleva los mismos goles que Salah en Champions (10) y el senegalés Sadio Mané (9).

"Lo más importante para nosotros es ayudar al equipo a marcar goles. No importa quién los marque. Ninguno de los tres es egoísta o solo piensa en marcar. Tratamos de ayudarnos entre nosotros", explica el egipcio.



Tanto Real Madrid y Liverpool se caracterizan por una apuesta por el ataque, lo que al mismo tiempo debilita sus defensas, por lo que se adivina una final con muchos goles.



El trío Salah-Firmino-Mané se mide a la BBC madridista, formada por Gareth Bale, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, aunque el puesto del galés podría ser ocupado por Isco Alarcón.

La misma final de 1981







El Real Madrid ha ganado doce títulos y seis de las siete últimas finales disputadas. La última que perdió fue precisamente contra el Liverpool, en 1981 en París.



Era otra época en que la Copa de Europa era un fenómeno deportivo y social, pero sin llegar a los niveles de popularidad que ha alcanzado en la actualidad.



En la final de Kiev, las entradas en el mercado negro se cotizan a miles de euros y el alojamiento en la capital ucraniana es una aventura.



Los hoteles multiplicaron los precios de las habitaciones ante la avalancha de aficionados ingleses y españoles dispuestos a cualquier sacrificio económico por ver a sus equipos.



El partido, con tintes de clásico, entre dos equipos que suman 17 títulos, reunirá a millones de telespectadores en todo el mundo.