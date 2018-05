El análisis de Federico Poli sobre el paso a paso de la economía

(Foto NA)

Ante las últimas medidas adoptadas por el Banco Central debido a la fuerte escalada del dólar varios han sido quienes arrojaron feroces críticas por estas decisiones. Varios de ellos apoyaban cualquier decisión hasta hace poco. Aquí un análisis de Federico Poli sobre el tema.

Para ello, el analista recordó una nota del 26 de noviembre para Diario Perfil donde retoma unas palabras del ex ministro Lavagna: “Se está configurando un esquema que lleva, en el mejor de los casos, a inversión en no transables y en el núcleo agroexportador y minero con ventajas comparativas y, además, nos deja más expuestos al cambiante contexto financiero internacional, en momentos de alta incertidumbre. De la dinámica que se plantea, preocupa que los procesos de gran atraso cambiario, altas tasas de interés y sobreendeudamiento no registran antecedentes de aterrizaje suave”.



El tipo de cambio se encontraba atrasado por la consecuencia de inversiones externas genuinas, producto de capitales especulativos de corto plazo y deuda externa.

El déficit fiscal se financió con emisión de deuda externa que generó un exceso de oferta grande de dólares. El Banco Central, dice Poli, "adosó una política de flotación cambiaria asimétrica, que implicaba la disposición a intervenir solo en una dirección: el TC solo podía bajar. Cuando el mercado libre intentaba tirar el TC hacia arriba para corregir la distorsión, la autoridad monetaria lo bajaba a golpe de reservas".

Agrega que "el único elemento antinflacionario era el ancla cambiaria" y "lo que se le daba a los servicios con la actualización tarifaria, se le negaba a la industria con el TC irreal".



El Banco Central aplica para que los agentes económicos se queden en las Lebacs y no se vayan al dólar barato. Esto se utiliza para "sostener la demanda de pesos se hizo cada vez más costoso, porque no solo debía ser positiva en términos de la inflación esperada sino también en términos de la tasa de devaluación esperada".

Sobre como queda este esquema: "Mal, pero a casi ningún economista parecía preocuparle demasiado". El atraso cambiario actúa como un impuesto y un subsidio a las importaciones. Los sectores que compiten con importaciones en el mercado interno veían afectada su competitividad. Por otro lado, las altas tasas de interés y la restricción de financiamiento, encarece el financiamiento del capital de trabajo de las empresas, en particular las Pymes.



El ministro de Hacienda debería, dice Poli, anunciar lo antes posible una nueva política económica que sirva para mostrar el cambio y recrear expectativas. Como por ejemplo: