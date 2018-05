El espectacular show de Dua Lipa en la previa de la final de Champions

Dua Lipa cantó previo al comienzo de la final de Champions League. La cantante había asegurado que los minutos previos del partido serían en “un show inolvidable” para todos los asistentes.

“Tengo el honor que la UEFA y Pepsi me hayan invitado a la final de la Champions. Es una oportunidad que sólo aparece una vez en la vida. Tengo muchas ganas de actuar y ser una parte emocionante del evento”, dijo. Dua Lipa interpretó canciones tan conocidas como IDGAF y New Rules.

