El video de la terrible lesión de Salah que pone en peligro su presencial en el Mundial

(Foto Reuters)

Mohamed Salah, la gran figura de Liverpool esta temporada, sufrió un revés en medio de la final de Champions League y debió dejar el partido.

A los casi 30' del primero tiempo, una acción en busca de la pelota terminó con un fuerte choque con Sergio Ramos y una lesión en el hombro para el egipcio que entre lágrimas debió dejar el partido.

El momento de la lesión:

(Video Fox Sports)