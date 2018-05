Videos: los llantos desconsolados de Caravajal y Salah tras sus lesiones

Liverpool y Real Madrid perdieron a dos jugadores claves durante el primer tiempo y que cambió la historia del partido.

El Liverpool perdió a su estrella, el delantero egipcio Mohamed Salah, en el minuto 30 de la final de Champions contra el Real Madrid, este sábado en Kiev, al quedar lesionado en una disputa de un balón con Sergio Ramos, por lo que tuvo que dejar el terreno de juego.

Your browser does not support the video element.

Minutos después el Real Madrid también sufriría una baja sensible cuando Caravajal se retirara lesionado por una lesión muscular.

Your browser does not support the video element.

Ambos jugadores se fueron bañados en lágrimas por tener que abandonar el partido más importante de la temporada y sin saber por cuanto tiempo quedarán afuera de las canchas.