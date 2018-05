Video: el terrible golpe de Susana Gímenez en el campo

Susana Giménez publicó un divertido video en Instagram Stories, en el que se la ve con un look deportivo descontracturado un poquito accidentado.

“Estoy bajando de a poco porque casi me mato, por mala, por romper un hormiguero”, comentó Susana.

La diva fue a pasar el fin de semana al campo y no pudo evitar caerse en la tierra. En las imágenes se la ve intentando levantarse hasta que lo logra y se anima a retar a uno de sus perros entre risas: “¡Que rompebolas sos!”.