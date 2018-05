Video viral: tras 17 años, descubren brutal asesinato en Shrek que arruinará tu infancia

Una de las películas de animación más queridas, parece guardar un macabro secreto. ‘Shrek’, ganó el Óscar a la Mejor Película de Animación de 2002, sigue sorprendiendo a sus seguidores.

Un usuario en Reddit descubrió la trágica escena en la que un miembro de la familia de osos pierde la vida a manos de Lord Farquaad, el malvado villano de la primera cinta de ‘Shrek’.

La primera escena es cuando van a vender a Burro. Allí aparecen papá y mamá oso (con un lazo rosado en la cabeza) en una jaula, y su pequeño hijo en otra, tras órdenes de Lord Farquaad, el malo de la historia.

Papá oso y su hijo vuelven a aparecen en otra escena cuando todos los personajes desterrados llegan a la casa de Shrek. El pequeño oso llora en los brazos de su padre mientras él lo consuela.

La última escena es en la casa de Lord Farquaad, específicamente en su habitación. Ahí se ve que mamá oso fue asesinada para ser usada como alfombra.

Esta teoría tuvo una gran repercusión en redes sociales y la página que adjunto el video en cuestión de minutos se hizo viral.