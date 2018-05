Live It Up, la canción del Mundial Rusia 2018 que ya suena en todos lados

Los organizadores de la Copa del Mundo lanzaron la canción oficial del torneo: 'Live It Up' y que es interpretado por el actor y rapero estadounidense Will Smith.

La canción fue producida por el DJ y compositor Diplo y, según informó la FIFA en un comunicado, el sencillo sigue los pasos de ‘We Are One (Ole Ola)’ de Pitbull el ‘Waka Waka (This Time for Africa)’ de Shakira, las canciones de los anteriores mundiales de fútbol.

Nicky Jam dijo: "Grabar la canción oficial de un Mundial es algo que sucede una vez en la vida. No hay muchos artistas que tengan el privilegio de decir que han sido parte esto. Estoy orgulloso. Algún día les diré a mis nietos que yo fui uno de ellos".

El video lo podrás ver a partir del próximo viernes 7 de junio.