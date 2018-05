Cayó peligrosa banda narco: secuestraron droga y autos

Una banda dedicada a la venta de estupefacientes fue desarticulada en la localidad bonaerense de Lomas Hermosa, partido de Tres de Febrero y tras varios allanamientos tres personas quedaron detenidas.

Según informaron fuentes policiales, además de las detenciones de los tres hombres de entre 35 y 42 años, se secuestraron más de tres kilos de droga, varias armas, una granada, sustancias de corte, una balanza, dinero en efectivo, tres rodados, celulares, ruedas de automotores y otros elementos robados.

El procedimiento fue llevado a cabo por el personal de la Comisaría 11a local, a raíz de una investigación abocada a desarticular una organización delictiva que vendía marihuana y cocaína al menudeo, cometía y organizaba asaltos, además de alquilar armas con fines ilícitos en la zona.

Las tareas investigativas permitieron identificar a los integrantes de la banda y el lugar desde el que operaban, lo que desembocó en una orden de allanamiento en ese domicilio ubicado en la calle Luján al 570 de Loma Hermosa.

Las fuentes informaron que al momento de realizar el traslado de los detenidos a la comisaría, el personal policial fue agredido por un grupo de vecinos provenientes de la villa de emergencia "El Gaucho" quienes arrojaron elementos cortantes sin provocar heridos.

La causa caratulada como "infracción a la Ley de Drogas 23.737, tenencia de estupefacientes con fines, comercialización, tenencia ilegal de arma de guerra y uso civil, tenencia de explosivos, robos calificados, encubrimiento y atentado y resistencia a la autoridad", tramita en la UFI N° 12 del Departamento Judicial de San Martín.