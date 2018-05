VIDEO impactante: joven trepó cuatro pisos para rescatar a niño en París

Un joven maliense indocumentado trepó la fachada de un edificio con balcones en París para socorrer a un niño de cuatro años, suspendido en el vacío, informaron este domingo diferentes fuentes que precisaron que el padre del niño fue detenido por la policía.





El suceso, espectacular, grabado y difundido por las redes sociales, muestra a un joven escalar a mano limpia y en treinta segundos cuatro balcones de la fachada de un edificio para llegar al cuarto piso, recuperar al niño suspendido y ponerlo a salvo.





"Por suerte había alguien con buenas condiciones físicas y con coraje para ir a buscar al niño", precisaron los bomberos.





El niño y el joven fueron trasladados a un hospital para verificaciones de rutina.

"El rescatista se quejaba por su rodilla y el niño estaban en shock", indicaron los bomberos precisando que ambos se encuentran bien.

El vicealcalde de la ciudad de París, Ian Brossat, indicó luego que el joven que rescató al niño es un maliense indocumentado.

"El joven hombre que salvó a un bebé (...) escalando tres pisos no tiene documentación y llegó de Malí en septiembre. Aviso a los que escupen a diario sobre los migrantes. Gracias Mamudu Gasama", tuiteó el alcade adjunto a cargo de los temas de vivienda.

Poco antes, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, había felicitado al joven. "Un gran bravo a Mamudu Gasama por su acto de bravura que permitió salvar ayer por la noche la vida de un niño. Tuve el gusto de hablar con él hoy por teléfono", escribió en Twitter.

Presentado por la prensa francesa como un héroe, Mamudu Gasama contó al canal BFMTV que "vio mucha gente gritando, y bocinas de coches".

"Salí, corrí para mirar las soluciones para salvarlo. Logré agarrarme a un balcón, subí así y gracias a Dios lo salvé", dijo.



Luego de los hechos, el padre del niño fue colocado en detención provisional debido a que se inició una investigación por "substracción a obligaciones parentales", precisó una fuente judicial.