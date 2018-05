Mirtha Legrand y una frase polémica sobre la sexualidad de Belgrano

Mirtha Legrand levantó otra vez la polémica en su programa. Invitó al historiador Daniel Balmaceda para que hable de algunos hechos de nuestra historia, pero cuando llegó el momento de hablar de Manuel Belgrano, la conductora de TV soltó una frase de la que después tuvo que pedir disculpas.

“¿Cómo le decían a Belgrano?”, preguntó la Chiqui. La respuesta de Balmaceda fue “cotorrita”. Sorprendida por el apodo, Mirtha le consultó si el término era descalificante y el historiador le aclaró que “en la tropa lo hacían cariñosamente”. “El tema es que usaba una chaqueta verde loro y tenía la voz aflautada, similar a la de (Fabián) Cubero", agregó bromeando Balmaceda.

Luego, vino la frase que desató la polémica: "También se dijo en algún momento que Belgrano era homosexual. Es feo eso", tras lo cual recibió un reproche de Jey Mammón y Flavio Mendoza, dos de los invitados a la mesaza.

(Video: El Trece)

"¿Pero por qué es feo?", le preguntó Mammón. Mirtha respondió: "Porque es un patriota". Al darse cuenta del traspié, la conductora observó que no tenía “nada en contra”. “Al contrario chicos, los adoro", trató de explicar la diva.

Para bajar el tono y evitar otro mal momento, Mirtha Legrand pidió disculpas. "Retiro lo de feo porque me van a caer los del Inadi", observó en tono de broma y aclaró que a ella le gustaba “quitarle el bronce a nuestros próceres”.