Garavano, contra la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior

Germán Garavano, ministro de Seguridad de la Nación, afirmó que la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior no sería "la mejor herramienta" salvo que se trate de "una situación excepcional".

Garavano habló sobre el tema cuando no pocos rumores indican que el gobierno nacional de Mauricio Macri evalúa la posibilidad de incorporar a las FFAA al esquema de seguridad interior en el país, algo que llevaría a derogar el decreto 727 que firmó el ex presidente Néstor Kirchner, que establece que el Ejército no puede intervenir en este tipo de operativos.

"Según la ley, las Fuerzas Armadas pueden hacer un apoyo logístico. De hecho lo hacen en términos de radarización. Creo que deben seguir con ese apoyo a las fuerzas de seguridad porque cada uno tiene roles distintos", dijo el ministro en una entrevista radial.

Garavano finalmente advirtió que hoy hay "un buen trabajo de las fuerzas de seguridad en los temas de narcotráfico" que están dando "buenos resultados". "Hay una cantidad récord de incautaciones y un trabajo muy serio que está realizando Patricia Bullrich con la Gendarmería, la Prefectura y la Policía Federal".