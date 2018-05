Misterio en Puerto Madero: joven modelo murió tras caer desde un tercer piso

Una joven chaqueña de 25 años murió este domingo al caer desde un tercer piso en el exclusivo barrio porteño de Puerto Madero cuando se encontraba con un grupo de amigos en un departamento.





El hecho, al que la justicia investiga como "muerte dudosa", ocurrió a las 7:30 de la mañana cuando la modelo chaqueña Antonella Pochettino cayó al vacío por causas que aún no habían sido establecidas.





Según revelaron fuentes cercanas a la investigación, Pochettino se encontraba acompañada por una seis personas que fueron demoradas por la Policía y puestas a disposición de la Justicia hasta que se aclare lo sucedido.





El juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 22 de Capital Federal, Ángel Gabriel Nardiello, quedó a cargo de la causa y ordenó el allanamiento del departamento ubicado en Trinidad Guevara al 300 para el relevamiento de pruebas.





Asimismo, el magistrado ordenó la realización de la autopista médico forense al cuerpo de la joven, que será realizada en las primeras horas del lunes.

Según trascendió, la joven había ingresado al edificio algunos minutos antes del trágico desenlace acompañada de un hombre de 33 años y otras cinco personas, junto a las que habría estado previamente en un boliche porteño.





Un hombre habría estado junto a Pochettino en el balcón en el momento de la caída, que quedó registrada por las cámaras de seguridad del edificio.





El hecho se encuentra en etapa de investigación, la que es llevada adelante por la fiscalía Nº21 a cargo de Carlos Alberto Vasser.