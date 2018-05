Líderes de las dos Coreas se reunieron para hablar sobre cumbre con Trump

El presidente surcoreano, Moon Jae-in, sostuvo una reunión sorpresa con el líder norcoreano, Kim Jong Un, el sábado para asegurar que la cumbre entre Kim y el mandatario estadounidense Donald Trump se realice con éxito, dijeron funcionarios de Corea del Sur.

La reunión representa el último giro dramático en una semana de idas y venidas diplomáticas en torno a las perspectivas de una cumbre sin precedentes entre Estados Unidos y Corea del Norte, y la señal más fuerte hasta el momento de que los dos líderes coreanos están tratando de mantener la cumbre en camino.

La cumbre se celebrará probablemente como se acordó de manera inicial, el 12 de junio en Singapur.

La reunión de dos horas en la aldea fronteriza de Panmunjom entre Moon y Kim se produjo un mes después de que ambos mandatarios celebraran la primera cumbre intercoreana en más de una década en el mismo sitio.

En ese encuentro hace diez años declararon que trabajarían por una "desnuclearización completa" de la península de Corea y sellaron también un final formal a la Guerra de Corea de 1950-53.

"Los dos líderes intercambiaron sinceramente puntos de vista sobre la realización exitosa de la cumbre de Corea del Norte y Estados Unidos y sobre la implementación de la Declaración de Panmunjom", dijo en un comunicado el portavoz presidencial de Corea del Sur.

El portavoz no confirmó cómo se concretó la reunión o qué lado la solicitó.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios. Pero la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que un equipo de funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado iría a Singapur este fin de semana para prepararse para una posible cumbre allí.

Trump dijo el viernes que Washington estaba teniendo "conversaciones muy productivas" con Pyongyang para reinstalar la reunión del 12 de junio, solo un día después de cancelar el encuentro citando la hostilidad de Corea del Norte.

"Estamos teniendo conversaciones muy productivas con Corea del Norte sobre reinstalar la cumbre que, si se produce, probablemente se mantenga en Singapur en la misma fecha, el 12 de junio, y, si es necesario, se extenderá más allá de esa fecha", escribió Trump en Twitter el viernes.

Trump había indicado más temprano que la cumbre podría ser reavivada tras celebrar una declaración conciliatoria de Corea del Norte diciendo que se mantiene abierta a las conversaciones.

"Fue una declaración muy agradable la que hicieron", afirmó Trump a periodistas en la Casa Blanca. "Veremos lo que pasa. Podría incluso ocurrir el 12". "Estamos negociando con ellos ahora mismo. (...) Nos gustaría hacerlo", recalcó.

