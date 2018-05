Julio Bárbaro: "El gobierno de Macri ya fracasó"

El dirigente peronista Julio Bárbaro volvió a expresarse de manera muy crítica contra el Gobierno del presidente Mauricio Macri. Lo hizo mediante una columna de opinión en la que mostró su desilución por haber votado al primer mandatario.

"Una buena cantidad de los que votamos a Macri estamos desilusionados o enojados por la discrecionalidad de sus actos. No digo arrepentido porque no lo estoy, creo que las etapas deben agotarse", afirmó Bárbaro.

En el mismo sentido, y reafirmando su postura crítica, el dirigente peronista sostuvo que "están los fanáticos de Cristina y los simétricos de Macri; luego, nosotros, los que pensamos que ambos nos conducen a callejones sin salida, ambos piensan que el mal está en el otro, como si con esa condena les alcanzara para ser poseedores de una propuesta".

Bárbaro fue claro y contundente: "Los del PRO, ellos sueñan con un Estado diseñado por los ricos, o sea, que no tenga regulaciones para destruir todo obstáculo que limite su enriquecimiento. El ejemplo de Quintana es patético, los negocios exigen una pretendida desregulación donde desaparezca la clase media, es el delito con justificación ideológica y disfraz de modernidad. Ya son demasiados los ejemplos de destrucción".

"El gobierno de Macri ya fracasó", sentenció Julio Bárbaro.

Luego agregó: "Cristina y Macri ya no expresan caminos hacia la superación de nuestra caída, sino simplemente son distintas formas de parasitarla. Las ideas no soportan los esquemas, necesitamos pensar en libertad el proyecto de sociedad que nos devuelva la esperanza. Y esto necesita de un proyecto racional, no de la

pertenencia a un bando o un sector".



Finalmente sostuvo: "El fracaso del Gobierno no nos puede llevar a retroceder al fracaso anterior, nos debe obligar a un acto creativo superador. Ese es el verdadero desafío".