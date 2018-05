Messi sobre la Selección Argentina: "No somos los mejores"

(Foto Reuters)

El capitán de la Selección argentina Lionel Messi reclamó que los hinchas albicelestes sean "realistas" de cara al Mundial de Rusia 2018 que inicia en 18 días y admitió que el conjunto de Jorge Sampaoli no es "el mejor", sino que los candidatos son Brasil, España y Alemania".

"Se viene un reto muy grande para mi, para todos los muchachos y para el país en general. Es una linda responsabilidad. Pero debemos ir con tranquilidad, porque no tenemos que tirar el mensaje de que vamos a ser los campeones del mundo ya que no es así, no somos los mejores. Los candidatos son Brasil, Alemania y España", aseguró.



En una entrevista con el programa "Pasión por el Fútbol" de Canal Trece, el astro del Barcelona de España aclaró que lo "ilusiona" el plantel que formó Sampaoli, más allá de algunas ausencias reclamadas por la opinión pública.



"Igualmente, los jugadores para ilusionarnos están, pero habrá que ir paso a paso, pensando en ganarle el primer partido a Islandia, que hizo un papel impresionante en la Eurocopa y terminó primero en su grupo en las eliminatorias por encima de Croacia, que será nuestro segundo rival. Y encima tenemos a Nigeria que siempre te complica", analizó Messi sobre los primeros tres rivales que tendrá en Rusia.



Y agregó: "Insisto en que la gente debe ser realista de que no vamos como candidatos. Me dio mucho miedo cuando Ecuador nos hizo el primer gol en el último partido de las eliminatorias, así que no me quiero imaginar lo que puede pasar si salimos campeones del mundo".