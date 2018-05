Virginia Gallardo confesó cuánto tiempo hace que no tiene sexo

Virginia Gallardo confesó lo que muchos quieren saber... recientemente separada, ¿cuánto hace que no tiene sexo?



Diosa como siempre, la bailarina y vedette dijo que no está en la búsqueda de pareja, que está bien sola y hasta habló de la abstinencia sexual...





Virginia estuvo tres años y medio en pareja con Martín Rojas, y ahora se volvió en una de las más codiciadas. ¿Cuánto hace que no tiene sexo? “Hace dos meses”, dijo la rubia para encender los ratones de más de uno.

"Estoy enfocada en el trabajo... No le di la posibilidad a ningún hombre para que me conozca todavía", reveló a El Show del Espectáculo, el programa radial conducido por Ulises Jaitt.

Y siguió: "Hace dos meses no tengo sexo. A mí me encanta hacer el amor, tener sexo por tener no me gusta, no lo disfruto".

"De todas formas, mi corazón está muy bien", sintetizó sobre su actual momento de soltería.

Por estos días, en el gran regreso de ShowMatch y el Bailando por un Sueño, Gallardo es una de las posibles candidatas.

"Siempre es lindo estar ahí. Nunca lo descarto. Te abre puertas. Yo salí de ahí y estoy agradecida", dijo la bomba rubia que se suma a la lista.