Klipphan: "La Armada no quiere encontrar al submarino ARA San Juan"

Andrés Klipphan, periodista de Canal 26, realizó un informe exclusivo con nueva información sobre la búsqueda del submarino ARA San Juan, desaparecido en alta mar desde el pasado 15 de noviembre.

La nueva investigación comenzó con una certeza estremecedora. La Armada Argentina, a través de sus sucesivos reportes, tergiversó datos fundamentales.

Así, Andrés Klipphan pudo descubrir, con información de primera mano, que dentro de la nave sólo tenían oxígeno para seis días en caso de emergencia, cuando en condiciones de buen funcionamiento ese tiempo es de cien horas. Esto se debió a serios inconvenientes y al mal estado general de las baterías.



"La Armada sabía absolutamente todo sobre el estado del submarino", asegura Klipphan. Y continúa: "Que sólo el 5% de las baterías no estaba vencido ya se sabía desde la navegación anterior del submarino y esto fue firmado por superiores del comandante Fernández (a cargo del submarino)".

Los datos permiten comprobar al mismo tiempo otras anomalías. Así, sostiene Klipphan: "Esto ahora se ratifica porque fue lo que declaró en su informe el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ante la Cámara de Senadores. Allí contradice a Balbi (vocero de la Armada), quien aseguró que tenían cien horas de oxígeno de emergencia", agregó.

"Otra cosa que expone la desidia con que se manejó todo es que la tripulación debía consumir pan podrido a bordo", destacó el periodista de Canal 26.

Pero las fallas en la investigación el procedimiento incorrecto en la búsqueda del submarino, suma otros datos más. Klipphan sostiene, de acuerdo a la información con que cuenta: "Yo descreo que el submarino haya estado efectivamente en la posición que se indicó para hacer el operativo de búsqueda".

Y más: "Esto es algo que la Armada nunca va a reconocer, pero la Armada de Estados Unidos abandonó la búsqueda por se dio cuenta de que estaban haciendo el operativo en el lugar equivocado".

"Creo que la Armada no quiere encontrar el submarino ARA San Juan", concluye Klipphan.