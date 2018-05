Alan Ferraro: "Descreo de la Armada, no buscan al submarino donde podría estar"

Canal 26 sigue de cerca cada detalle sobre la búsqueda del submarino ARA San Juan, desaparecido en alta mar desde el pasado 15 de noviembre.

Desde los primeros instantes de la trágica desaparición, Alan Ferraro, periodista del canal, estuvo asignado a la base naval de Mar del Plata donde pudo hacerse de información de primera mano también gracias a los familiares de los 44 tripulantes del submarino perdido, con quienes tuvo trato diario y cercano.

Ahora, meses después, surgen nuevas evidencias de las falencias en el operativo de búsqueda. Entre otras cosas se reveló que la Armada había comprado tela de wata para poder cubrir sectores del submarino con pérdidas graves para su funcionamiento.

Así también lo había revelado una familiar de uno de los tripulantes a Alan Ferraro en noviembre.

Así mismo, se supo que esa mujer y otra que también llegó a declarar sobre las irregularidades de la Armada, no fueron vistas nunca más en la base marplatense, un hecho que no deja de preocupar y llamar la atención.

"Este verano estábamos en Mar del Plata y por primera vez con Canal 26 pudimos mostrar las manchas de gasoil en el agua", comentó Ferraro. Y continuó: "La Armada desestimó esa información y dijo que eran 'manchas biológicas' generadas por algún tipo de algas", cosa que a la luz de los hechos no era así.

"Los familiares declararon ante nosotros que esas manchas no eran naturales y se supo eso debido a los datos aportados por un buque mercante, información a la que pudimos acceder de manera exclusiva", agregó el periodista.

Luego continúa Alan Ferraro: "Familiares de la tripulación denunciaron muchas irregularidades. Desde la Armada negaron también la existencia de una bengala blanca y el ARA San Juan, efectivamente, tenía una".

Otro punto oscuro en el operativo de búsqueda, relata el periodista de Canal 26 con datos exclusivos, es que en la semana inicial de la desaparición del submarino, un empresario pesquero "ofreció sus buques para hacer la búsqueda y la Armada se negó".

Finalmente, ante las numerosas evidencias de fallas en el operativo de búsqueda y rescate, Alan Ferraro sostiene: "Descreo de la Armada, no buscan al submarino donde podría estar".