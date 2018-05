Macri sobre tarifas: "No hay otro camino posible, no sigan las locuras de Cristina Kirchner"

El presidente Mauricio Macri reclamó a "senadores y gobernadores peronistas" que "no voten una ley anticonstitucional", por el proyecto de la oposición que busca modificar el ajuste en las tarifas.

Sobre el fuerte aumento: "Es mentira que los subsidios no los paga nadie, los pagamos todos nosotros. Esa mentira no nos ayudó a cuidar la energía, sé que no es fácil. Si hubiera existido otro camino, la hubiese tomado."

"Tomo la responsabilidad para que tengan un mejor futuro, cada medida que evalúo lo hago de la responsabilidad para cada argentino. El único camino es que cada argentino haga su parte, no se trata de sacar sino de poner. Cada uno debe ceder en algo", explicó.

Sobre su rol, dice: "Desde el Estado nos vamos a ocupar de las obras que hacen falta como Vaca Muerta, del que me ocupé personalmente. Mientras se da el debate sobre tarifas, el consumo en casas sigue aumentado y es por eso que debemos adoptar hábitos para cuidar el bolsillo. En abril el aumento del consumo en hogares aumentó un 8%, cada parte tiene que ceder en algo. Se puede ahorrar usando lámparas led."

Al respecto del debate sobre tarifas, dice: "Las leyes mágicas que algunos proponen suenan bien, pero que pasa con el agujero fiscal que eso dejaría. No voten una ley inconstitucional, varios gobernadores peronistas se han expresado en contra del proyecto. Les pido a los senadores que muestren que existe un peronismo responsables con el futuro de los argentinos. No se dejen arrastrar por las locuras que dice Cristina Fernández de Kirchner."

Y finaliza: "No importa quien está en el Gobierno, hay que ver más allá de nuestro ego."