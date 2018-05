Instagram: la "Sol Pérez de México" celebra con foto ultra hot 6 millones de seguidores

Yanet García, la mexicana, mejor conocida como la “chica más sexy del clima” derrocha sensualidad en cada fotos de instagram y para celebrar 6 millones de seguidores, compartió una imagen muy candente.

En su cuenta de Instagram, la conductora publicó una foto en un sexy traje de baño rojo que resalta su figura. Esto, para agradecer a sus fans por tanto apoyo.

"Llegamos a 6 MILLONES!. Muchas gracias 😍❤️🔥 🇲🇽. Thank you so much guys!", dice la publicación que consiguió más de 150 mil likes en menos de tres horas.