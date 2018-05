Escándalo en el Concejo Deliberante de Mercedes: volaron sillas

Legisladores del Frente para la Victoria y Cambiemos tuvieron fuertes cruces durante el debate. Cuando se logró dictamen, el lugar se convirtió en una batalla campal.

Votaban la Ley de Responsabilidad Fiscal establece límites a las cuentas de las comunas. Cambiemos logró el dictamen y un sector del FpV reaccionó.

Los legisladores del FPV buscaron suspender la votación. El concejal Diego Altube, en un discurso acalorado, aseguró que el proyecto, que están en línea con la intención de la gobernadora María Eugenia Vidal de reducir el déficit, "no llevaba nada bueno para los vecinos".

Según el sitio Noticias Mercedinas, sobre el final del debate, militantes del Frente para la Victoria insultaron a los concejales de la alianza gobernante. Hubo agresiones y hasta volaron sillas.