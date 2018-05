Vecina de Marcela: "Vieron merodeando un hombre y no era el marido"

Un vecina de Marcela Coronel dio un testimonio que podría ser clave, en declaraciones a los medios afirmó haber visto a un hombre "que no era el marido" de la víctima. Marcela era enfermera y fue encontrada tapada con una frazada.

Una vecina afirma: "A las dos de la mañana dicen que salió un auto blanco, mi hijo pensaba que era un entradera.

Agrega: "A las 8 de la mañana nos fuimos y no vimos a nadie. Sabemos que el muchacho andaba en moto, pensábamos que había chocado y fallecido. Pero un policía nos llama y nos dice que la mujer estaba muerta. Después nos dijo que la nena, la hija, la encontraron en Burzaco que es más o menos a dos kilómetros de acá. No sabemos quien la llevó".

"El marido se puso a llorar, la mamá del marido encontró a la nena y lo llamó para avisarle. Nosotros tenemos que ir a la fiscalía a declarar porque somos vecinos", dijo.

Otra vecina da más detalles: ", pero no sabemos quien es. Eso me contó mi sobrina, solo sabemos que no es el esposo. Entendemos que entró con el consentimiento de la chica, pero no sabemos. Era muy reservada y desconocemos si tenía una relación paralela.