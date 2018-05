ARA San Juan: informe muestra las contradicciones de la Armada

Casi siete meses pasaron sin conocer datos precisos sobre lo que ocurrió con el submarino ARA San Juan, en medio de las actividades que realiza la Comisión Bicameral que investiga la desaparición del submarino, nuevos detalles se dan a conocer sobre la verdadera situación de la nave al momento de su desaparición.

Canal 26 elaboró un informe con versiones cruzadas, datos conocidos y desconocidos y las contradicciones de la Armada Argentina con respecto a la investigación.

La nueva investigación comenzó con una certeza estremecedora. La Armada Argentina, a través de sus sucesivos reportes, tergiversó datos fundamentales. Nuevos datos afirman que la corbeta "meko" se hallaba al límite de la navegación, que sólo había oxígeno para 6 días en caso de emergencia cuando la capacidad era para 100 e incluso que había pan podrido.

La jueza recibió una testimonial de familiares que afirman que el submarino tuvo dos contactos con una nave militar extranjera, un submarino inglés. Lo que no descarta la hipótesis de un ataque. Con respecto a las manchas encontradas, un primer testimonio saca fotos y la ubica, da el aviso a la Armada y esta le contesta que eran algas, esto ocurrió en los primeros días de búsqueda.

Frente a esto, nacen las contradicciones de la Armadada:

- Manchas de gasoil: un fluido no disuelto que podría ser combustible del submarino. Se informa a la Armada que desestima la posiblidad y lo atribuye a la presencia de microalgas.

- Averías en las baterías: el miércoles 15/11/17 se produce la última comunicación. El 17/11/17 se declara el estado de búsqueda y rescate, Balbi declara que "no hay indicios de que el submarino esté en peligro". Pero el lunes siguiente el Capitán de Navíos, Gabriel Galeazzi, dice que "hubo una avería en las baterías". Luego de esa declaración, Balbi insiste en que "no se reportó problemas de la baterías de ningún tipo".

El 21/11 Balbi termina reconociendo la avería: "continuaba navegando en inmersión, sin novedades en el personal" y trasciende el contenido del último comunicado.

- Un avión de la Marina de Estados Unidos divisa bengalas blancas y una balsa-salvavidas. El 21/11 Balbi explica que el submarino tenía bengalas verdes y rojas y confirma que la balsa no era del ARA San Juan. Pero los familiares insisten en que sí y que constaría en el inventario.

- Golpes en el casco: suboficial sonarista juró que escucharon, registraron grabaron "unos golpes de casco" una detección en el registro sonar. El Destructor ARA Almirante Brown también escuchó el contacto. Le dijeron que lo que habían escuchado eran minidrones americanos que supuestamente están ahí para medir condiciones meteorológicas.

- La última comunicación: a las 14:18 del día de la desaparición, se captó una señal por 3 frecuencias distintas. Avisó a Puerto Belgranode las novedades pero la desestimaron y no lo anotaron en el libro de guardia.

- Hipótesis principales:

* Desperfecto técnico-mecánico provoca un principio de incendio y luego una implosión.



* Ataque externo.