Odebrecht: fiscal Delgado rechaza pedido de recusación de Jorge "Corcho" Rodríguez

El fiscal federal Federico Delgado rechazó el pedido de recusación y denuncia penal en su contra hecho por el empresario Jorge "Corcho" Rodríguez, a quien él le pidió la indagatoria por el pago de sobornos a funcionarios argentinos como nexo con la firma Odebrecht.

No obstante, Delgado se excusó al aducir que toda la situación le genera "violencia moral" en su contra y ahora el juez Sebastián Casanello debe resolver tanto el planteo de la defensa así como el formulado pro la fiscalía queriéndose dejar de intervenir en la investigación por el presunto pago de sobornos en la obra de Paraná de las Palmas, una planta potabilizadora en la localidad de Zárate, Pilar.

"No conozco al Señor Rodriguez. No lo persigo. Soy objetivo.No miento. La recusación debe ser rechazada. Sin embargo, como servidor público no puedo tolerar que los ataques hacía a mí afecten al Ministerio Público Fiscal. No debo tolerar con mi cuerpo la sustitución de las funciones manifiestas de la ley por las latentes. No debo tolerar que este sombrío panorama afecte personalmente a quienes colaboran conmigo y me ayudaron a sostener durante un tiempo la fiscalía", dijo Delgado.



En ese sentido, pidió excusarse de seguir interviniendo por "la violencia moral y los motivos de decoro y delicadeza".



Rodríguez, quien es acusado de ser el nexo entre Odebrecht y los funcionarios argentinos, lo recusó a Delgado por considerar que tenía enemistad sobre su persona, que abuso de su cargo para investigarlo y que filtró información de la causa en los medios de comunicación.



En su escrito presentado ante el juez Casanello, Delgado sólo dijo que hizo su trabajo y que el planteo de Rodríguez "es una maniobra para apartar a un fiscal mediante el autoritarismo derivado del mal uso de la constitución".



"Sólo hice mi trabajo de acuerdo con la ley para que Usted evalúe si alcanza para una posterior acusación y eventualmente un juicio. No hay misterios aquí. Usamos las pocas herramientas que tenemos, en condiciones muy asimétricas frente a imputados de muchos recursos que, irónicamente, reclaman "igualdad de armas", dijo Delgado".



"Es ilegal, injusto e inmerecido tener que soportar estos ataques estructurados en un movimiento doble: recusación y denuncia penal trucha", dijo Delgado quien recordó que padeció de maniobras similares en el caso Time Warp o bien el de Panamá Papers.