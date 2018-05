Guido Pella, con sinceridad: "Nadie espera que yo le gane a Nadal"

El tenista argentino Guido Pella, número 78 del mundo y próximo rival de Rafa Nadal, en la segunda ronda de Roland Garros, reconoció que nadie espera que pueda derrotar al español y que sus opciones son mínimas en ese partido.



"No tengo presión ahí. El problema es cuando uno está cómodo y tiene presión para ganar. Pase lo que pase, nadie espera que yo gane a Nadal, nadie espera nada de mí en ese partido", afirmó Pella tras su victoria en la primera ronda este martes contra el portugués Joao Sousa (49º) por 6-2, 6-3 y 6-4.



El partido había comenzado el lunes pero la lluvia obligó a interrumpirlo cuando el jugador albiceleste dominaba ya 6-2, 6- 3 y 2-3. Pella no retrasó más su clasificación y solventó el duelo en tres mangas.



"Contra Nadal voy a intentar hacer cosas diferentes, que le incomoden, aunque no esté en mi patrón de juego hacerlas, porque sé que es la única oportunidad que tengo de hacer una diferencia, porque a pasar bolas no le voy a ganar o si me quedo de fondo no le voy a ganar. Así que voy a tener que ser agresivo, que sea él el que corra. Si le juego como le juego yo habitualmente no tengo ninguna chance", apuntó.

(Rafael Nadal, Roland Garros, Reuters)



Nadal, diez veces campeón en Roland Garros y número 1 de la ATP, lleva 49 sets seguidos ganando en la tierra batida de París. Este martes venció en la primera ronda al italiano Simone Bolelli por 6-4, 6-3 y 7-6 (11/9).



Guido Pella no ha superado nunca antes la segunda ronda en un torneo del Grand Slam y el desafío ante Nadal se presenta casi como una misión imposible.

Nadal ganó a Pella en su confrontación anterior, el año pasado en Indian Wells, sobre pista dura.



El hombre que formó parte del equipo argentino que ganó la final de la Copa Davis en 2016 tiene los cuartos de final de Houston y Ginebra, en ambos casos sobre tierra batida, como sus mejores resultados este año en su preparación a Roland Garros.



En el único Masters 1000 que jugó en esta superficie, en Montecarlo, había caído ante su compatriota Diego Schwartzman en la primera ronda, por lo que en este Roland Garros ha conseguido dar un paso adelante.