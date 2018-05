Filman el increíble trato que le da una maletera al equipaje de un avión

El video fue filmado por la reportera australiana, Vanessa Marsh, quién filmó cómo una empleada del personal de tierra del Aeropuerto Internacional de Honolulu erroja de una manera negligente el equipaje de los pasajeros de un avión sobre una correa transportadora.

"El misterio de todas mis maletas rotas está resuelto: este es el personal de tierra en Honolulu, cargando un vuelo de Hawaiian Air a Phoenix", escribió la periodista bajo el video que ya fue visto más de 42.000 veces en Twitter desde su publicación el 9 de mayo.

La compañía aérea no se demoró en responder. "Lamentamos mucho ver esto y apreciamos que usted nos haya llamado la atención", comentaron representantes de Hawaiian Airlines al día siguiente. "La manera en que fue manejado ese equipaje no se puede aceptar, y nuestro equipo de Administración de Operaciones del Aeropuerto está abordando esta situación", aseguraron.

Asi que ya saben, si tu equipaje sufre una rotura durante el vuelo, esta podría ser una razón.

The mystery of all my broken suitcases is solved - this is the ground crew at Honolulu loading up a @HawaiianAir flight to Phoenix. 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ pic.twitter.com/rPwVobqXZO