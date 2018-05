Inseguridad sin fin: vendió su celular por internet, los compradores eran ladrones y lo balearon

El hecho sucedió el pasado 23 mayo en el barrio Vélez Sársfield. Diego, de 31 años de edad, iba tranquilamente a entregar un teléfono celular de alta gama que había puesto en venta por Internet, pero antes de cerrar la operación fue atacado a balazos por los compradores y resultó herido en uno de sus brazos.

De acuerdo al relato de la propia, tras vender un "iPhone X" a través de un sitio de ventas por Internet, pactó entregarlo en la casa del comprador, ubicada en la calle Gómez de Fonseca al 100 de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta ese lugar se dirigió desde la localidad bonaerense de Tigre, movilizándose en su auto particular.

Cuando llegó tocó el timbre, pero nadie respondió. Luego de unos minutos de espera subió nuevamente a su auto para retirarse, pero en ese momento se le acercó un Chevrolet Agile con dos ocupantes en su interior. Los hombres le cruzaron el auto y cuando Diego trató de esquivarlos, uno de los atacantes efectuó dos disparos de arma de fuego.

"Por suerte tengo el vidrio antivandálico. Logró astillarlo pero no romperlo. Fueron segundos que me parecieron eternos. Como vieron que no podrían robarme, se fueron, pero antes de irse, uno de ellos disparó dos veces al vidrio y huyó. En ese momento no sabía si me habían pegado algún tiro porque estaba muy asustado", relató la víctima del hecho de inseguridad a un canal de televisión.