Video viral: el saque de meta más raro de un arquero de la liga de Rumania

Sucedió en la Liga de Rumania. La singularidad de realizar un saque de arco llamó la atención en las redes sociales. Tal como muestran las imágenes, el portero colocó el balón sobre el césped para realizar el saque de meta a favor de su club... sin embargo, realizó una inusual acción antes de realizar el acto.

Se sabe que dicha broma le pudo costar una amonestación. Lo cierto es que el video se viralizó.

El arquero toma vuelo para patear... y retrocede varios metros más atrás. Incluso, aprovechó que había una puerta abierta por la zona de los fotógrafos para simular como si se retirara del campo de juego.

Finalmente, corrió rápidamente para realizar el saque de meta correspondiente y así evitar que el árbitro del compromiso decida amonestarlo por su singular acción.

Mirá el insólito video.