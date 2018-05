Baradel: "El pueblo argentino no quiere tarifazos, es lamentable que Macri no escuche"

El titular de Suteba, Roberto Baradel, habló con Canal 26 y apuntó contra el presidente Mauricio Macri al afirmar que "este es un Gobierno de ricos que gobierna para ricos".



En el marco de la entrevista, Baradel aseguró que "la firma va a significar seguir ajustando a los que menos tienen" y que el "pueblo argentino no quiere tarifazos".



"Si el presidente decide vetar el proyecto necesitaremos llevar a cabo una fuerte protesta", sentenció.



"Ojalá el presidente reflexione. Vamos a esperar que se vote la ley y veremos que pasa mañana", aseveró.



Tabién adelantó que de llevarse a cabo la anulación de la ley,"las protestas se van a incremetar y van a ser mucho más masivas".



Más adelante, hablo sobre la negociación por la paritaria docente y dijo que "la educación pública se está deteriorando".



"Vidal sigue sin convocarnos para discutir paritarias", criticó.



