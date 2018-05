Renunció Zinedine Zidane y ya no es DT del Real Madrid

Sorpresa absoluta y total en el mundo del fútbol. El director técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, anunció de manera inesperada este jueves en conferencia de prensa que ha renunciado y ya no está al frente del equipo español.

El laureado entrenador francés conducía el equipo blanco desde 2016 y ganó tres Champions League consecutivas, la última el pasado sábado 26 de mayo.

En total han sido 9 títulos los conseguidos de los 13 que ha disputado como entrenador en estos dos años y medio.

La noticia dejó consternados a todos los seguidores del equipo madrilista y activó todo tipo de especulaciones sobre las motivaciones para hacerla efectiva.