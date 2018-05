Acción del Tesoro para contener suba del dólar: vendió USD 700 millones para que no supere los $ 25

El Banco Nación vuelve a salir a intervenir para evitar subas del dólar. En la jornada de este jueves, salió a vender U$S 370 millones y de esta forma ya acumula ventas por U$S 700 millones. Se trata de divisas del Tesoro, producto de la emisión de bonos en pesos de mediados de mes. Así, se contiene una suba del dólar por arriba de los $25, fijado por el Banco Central para el mercado mayorista.

Sin embargo, el tipo de cambio en el segmento mayorista igual subió seis centavos y terminó en $24,92. La idea es seguir interviniendo para contener las subas y sacarle presión al BCRA, que estuvo vendiendo reservas con el mismo fin de contener al dólar. El organismo exigirá que la venta de reservas sea muy limitada una vez que esté el acuerdo con el FMI. Momento en que se dejaría que el dólar avance hasta encontrar un punto de equilibrio.

Por estos días, el BCRA (presidida por Federico Sturzenegger) mantiene su oferta de U$S 5.000 millones diarios a $25, pero hasta ahora no tuvo necesidad de realizar ventas. Se teme que al testear a la entidad bancaria se genere un efecto contagio y se multiplique la cantidad de inversores que buscan hacerse de divisas.

Las reservas sigue en caída, pese a que el Central no interviene. Perdieron U$S 331 millones y finalizaron a U$S 50.591 millones. Se lo relaciona a las divisas utilizadas por el Tesoro, que salen de una cuenta del Banco Nación (contabilizadas en las reservas). Si sigue así, podría bajar de los U$S 50.000 millones, según afirman los especialistas.

La devaluación que sufrieron casi todas las divisas emergentes le pone más presión al peso, a pesar de que fue la moneda que más perdió en el mes, con una depreciación superior al 20%. Y se vive por estas días una incertidumbre local e internacional en este contexto de inestabilidad cambiaria, con el miedo de nuevas subas del dólar, que hasta ahora tuvo algunos momentos donde parece casi fuera de control.